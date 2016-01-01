Без ума от Tiffany (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Crazy About Tiffany's
Документальные83 мин16+
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Сюжет
История бренда Tiffany & Co. – от его появления до превращения в легенду индустрии ювелирных украшений. За 175 лет существования Tiffany’s стал неотъемлемой частью современной культуры, открыв больше 300 магазинов по всему миру. Здесь продается множество драгоценностей – от часов до обручальных колец, а каждая витрина может похвастаться ручным подходом к дизайну. Местные коробочки бирюзового цвета сразу же привлекают внимание как символ высокого статуса и шика.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Мэттью
Миле
- Актриса
Джессика
Бил
- ККАктриса
Кэти
Курик
- ЭФАктриса
Эми
Файн-Коллинз
- ФЛАктриса
Фран
Лебовиц
- Актёр
Баз
Лурман
- КМАктриса
Катрин
Мартин
- СТАктриса
Сэм
Тейлор-Джонсон
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- РЗАктриса
Рэйчел
Зои
- ММСценарис�т
Мэттью
Миле
- ДБПродюсер
Джастин
Бэйр
- ДБМонтажёр
Джастин
Бэйр
- ДБОператор
Джастин
Бэйр
- УХКомпозитор
Уенделл
Ханес