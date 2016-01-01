Без ума от Tiffany (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

История бренда Tiffany & Co. – от его появления до превращения в легенду индустрии ювелирных украшений. За 175 лет существования Tiffany’s стал неотъемлемой частью современной культуры, открыв больше 300 магазинов по всему миру. Здесь продается множество драгоценностей – от часов до обручальных колец, а каждая витрина может похвастаться ручным подходом к дизайну. Местные коробочки бирюзового цвета сразу же привлекают внимание как символ высокого статуса и шика.



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