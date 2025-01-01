Фильм Без правил

О фильме
Сэл попрозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер безкарьерных перспектив, внезапно встречает старого друга Винса скриминальным прошлым, который втягивает егов мирподпольных боев согромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями иставит Сэла перед сложным жизненным выбором.
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СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Криминал, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БФРежиссёр
Бьорн
Франклин
- ДМРежиссёр
Джонни
Маркетта
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- МСАктёр
Майкл
Соча
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- ЭКАктриса
Элейн
Кэссиди
- АХАктриса
Аийша
Харт
- КЛАктриса
Кайла
Лорд Кэссиди
- АЭАктриса
Алина
Эллисон
- Актёр
Бэрри
Уорд
- Актриса
Нелл
Хадсон
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ДГСценарист
Джэми
Гамаче
- ДКПродюсер
Джеймс
Кермак
- ДГПродюсер
Джэми
Гамаче
- РПХудожник
Райан
Пол Маккарти
- ЭЛХудожница
Эми
Луиз Томпсон
- ШДМонтажёр
Шахназ
Дулаими
- ДККомпозитор
Дэвид
Кинэн