Без правил
Wink
Фильмы
Без правил

Фильм Без правил

2025, Salvable
Боевик, Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Сэл попрозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер безкарьерных перспектив, внезапно встречает старого друга Винса скриминальным прошлым, который втягивает егов мирподпольных боев согромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями иставит Сэла перед сложным жизненным выбором.

Без правил покупка билетов в кино онлайн

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без правил»