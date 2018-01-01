Wink
Фильмы
Бейскетбол
Актёры и съёмочная группа фильма «Бейскетбол»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бейскетбол»

Режиссёры

Дэвид Цукер

Дэвид Цукер

David Zucker
Режиссёр

Актёры

Трей Паркер

Трей Паркер

Trey Parker
АктёрJoe Cooper
Мэтт Стоун

Мэтт Стоун

Matt Stone
АктёрDoug Remer
Диан Бахар

Диан Бахар

Dian Bachar
Актёр
Ясмин Блит

Ясмин Блит

Yasmine Bleeth
АктрисаJenna Reed
Дженни МакКарти

Дженни МакКарти

Jenny McCarthy-Wahlberg
АктрисаYvette Denslow (в титрах: Jenny McCarthy)
Эрнест Боргнайн

Эрнест Боргнайн

Ernest Borgnine
АктёрTed Denslow
Роберт Вон

Роберт Вон

Robert Vaughn
АктёрBaxter Cain
Тревор Эйнхорн

Тревор Эйнхорн

Trevor Einhorn
АктёрJoey Thomas
Боб Костас

Боб Костас

Bob Costas
АктёрBob Costas
Эл Майклс

Эл Майклс

Al Michaels
АктёрAl Michaels

Сценаристы

Дэвид Цукер

Дэвид Цукер

David Zucker
Сценарист
Роберт ЛоКэш

Роберт ЛоКэш

Robert LoCash
Сценарист
Льюис Фридман

Льюис Фридман

Lewis Friedman
Сценарист
Джефф Райт

Джефф Райт

Jeff Wright
Сценарист

Продюсеры

Роберт ЛоКэш

Роберт ЛоКэш

Robert LoCash
Продюсер
Джил Неттер

Джил Неттер

Gil Netter
Продюсер
Дэвид Цукер

Дэвид Цукер

David Zucker
Продюсер
Клеве Ландсберг

Клеве Ландсберг

Cleve Landsberg
Продюсер

Художники

Катрин Эдейр

Катрин Эдейр

Catherine Adair
Художница

Монтажёры

Джеффри Рейнер

Джеффри Рейнер

Jeffrey Reiner
Монтажёр

Операторы

Стив Мейсон

Стив Мейсон

Steve Mason
Оператор

Композиторы

Айра Ньюборн

Айра Ньюборн

Ira Newborn
Композитор