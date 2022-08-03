Бейскетбол
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Бейскетбол

Бейскетбол (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, BASEketball
Комедия, Спортивный98 мин18+

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О фильме

Два друга-оболтуса Джо и Джаг придумывают спортивную игру, в которой баскетбол сочетается с бейсболом. Главной фишкой, впрочем, становится правило, позволяющее оскорблять противника как душе угодно. Игра быстро набирает популярность, даруя вчерашним неудачникам деньги, славу и поклонниц.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бейскетбол»