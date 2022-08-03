Бейскетбол (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, BASEketball
Комедия, Спортивный98 мин18+
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О фильме
Два друга-оболтуса Джо и Джаг придумывают спортивную игру, в которой баскетбол сочетается с бейсболом. Главной фишкой, впрочем, становится правило, позволяющее оскорблять противника как душе угодно. Игра быстро набирает популярность, даруя вчерашним неудачникам деньги, славу и поклонниц.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Цукер
- ТПАктёр
Трей
Паркер
- МСАктёр
Мэтт
Стоун
- ДБАктёр
Диан
Бахар
- ЯБАктриса
Ясмин
Блит
- ДМАктриса
Дженни
МакКарти
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- РВАктёр
Роберт
Вон
- ТЭАктёр
Тревор
Эйнхорн
- БКАктёр
Боб
Костас
- ЭМАктёр
Эл
Майклс
- Сценарист
Дэвид
Цукер
- РЛСценарист
Роберт
ЛоКэш
- ЛФСценарист
Льюис
Фридман
- ДРСценарист
Джефф
Райт
- РЛПродюсер
Роберт
ЛоКэш
- Продюсер
Джил
Неттер
- Продюсер
Дэвид
Цукер
- КЛПродюсер
Клеве
Ландсберг
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ДРМонтажёр
Джеффри
Рейнер
- СМОператор
Стив
Мейсон
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн