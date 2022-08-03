Два друга-оболтуса Джо и Джаг придумывают спортивную игру, в которой баскетбол сочетается с бейсболом. Главной фишкой, впрочем, становится правило, позволяющее оскорблять противника как душе угодно. Игра быстро набирает популярность, даруя вчерашним неудачникам деньги, славу и поклонниц.

