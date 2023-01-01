Бэйб: Четвероногий малыш (в переводе Гоблина)
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Бэйб: Четвероногий малыш (в переводе Гоблина)

Бэйб: Четвероногий малыш (в переводе Гоблина) (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.11995, Babe
Драмы, Кино для детей91 мин18+

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Сюжет

Неожиданное, но очень приятное предложение от Дмитрия «Гоблина» Пучкова – правильный перевод одного из самых милых семейных фильмов, который стал признанной классикой и отметил в 2020 году свое 25-летие. Действие разворачивается на необычной ферме, где животные умеют говорить, а один амбициозный поросенок решает стать пастухом и доказать хозяевам, что место свиньи вовсе не на тарелке.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэйб: Четвероногий малыш (в переводе Гоблина)»

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