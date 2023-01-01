Бэйб: Четвероногий малыш (в переводе Гоблина) (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.11995, Babe
Драмы, Кино для детей91 мин18+
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Сюжет
Неожиданное, но очень приятное предложение от Дмитрия «Гоблина» Пучкова – правильный перевод одного из самых милых семейных фильмов, который стал признанной классикой и отметил в 2020 году свое 25-летие. Действие разворачивается на необычной ферме, где животные умеют говорить, а один амбициозный поросенок решает стать пастухом и доказать хозяевам, что место свиньи вовсе не на тарелке.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КНРежиссёр
Крис
Нунен
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- МШАктриса
Магда
Шубански
- ККАктриса
Кристин
Кавана
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- ДМАктёр
Дэнни
Манн
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- МФАктриса
Мириам
Флинн
- РТАктриса
Расси
Тейлор
- ЭКАктриса
Эвелин
Крэйп
- МЭАктёр
Майкл
Эдвард-Стивенс
- Сценарист
Джордж
Миллер
- КНСценарист
Крис
Нунен
- ДКСценарист
Дик
Кинг-Смит
- Продюсер
Джордж
Миллер
- ДМПродюсер
Даг
Митчелл
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- КГХудожник
Колин
Гибсон
- РФХудожник
Роджер
Форд
- КБХудожница
Керри
Браун
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- НУКомпозитор
Найджел
Уэстлейк