Бэйб был только один (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, The Babe
Драмы109 мин18+
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Сюжет
Феноменальная история Бэйба Рута — от тяжелых дней в Балтиморском сиротском приюте до головокружительного взлета и превращения в звезду бейсбола.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АХРежиссёр
Артур
Хиллер
- Актёр
Джон
Гудман
- КМАктриса
Келли
МакГиллис
- ТААктриса
Трини
Альварадо
- ББАктёр
Брюс
Бокслейтнер
- ПДАктёр
Питер
Донат
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДКАктёр
Дж.
К. Куин
- ДРАктёр
Джозеф
Раньо
- Актёр
Ричард
Тайсон
- РМАктёр
Ральф
Марреро
- ДФСценарист
Джон
Фуско
- ДФПродюсер
Джон
Фуско
- ЭХПродюсер
Эрика
Хиллер
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- РСМонтажёр
Роберт
С. Джонс
- ХУОператор
Хаскелл
Уэкслер
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн