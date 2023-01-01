Бэйб был только один
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Бэйб был только один

Бэйб был только один (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, The Babe
Драмы109 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Феноменальная история Бэйба Рута — от тяжелых дней в Балтиморском сиротском приюте до головокружительного взлета и превращения в звезду бейсбола.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэйб был только один»

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