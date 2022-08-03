Бей и кричи (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.02005, Kicking & Screaming
Мелодрама, Семейный90 мин12+
О фильме
Фил Вестон всю жизнь пытался избавиться от влияния своего честолюбивого и напористого отца Бака. Со временем у него появился шанс сделать это. Фил становится тренером детской футбольной команды и выводит ее в финал. Теперь он и его подопечные будут бороться с сильной сборной, возглавляемой все тем же неуступчивым Баком...
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джесси
Дилан
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Роберт
Дювалл
- МДАктёр
Майк
Дитка
- КУАктриса
Кейт
Уолш
- ДМАктёр
Дилан
МакЛафлин
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- СЭАктёр
Стивен
Энтони Лоуренс
- ДБАктёр
Джереми
Бергман
- ЭЧАктёр
Эллиотт
Чо
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- СРСценарист
Стив
Рудник
- ДМПродюсер
Джимми
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Луис
Дж. Фридман
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ЛАОператор
Ллойд
Ахерн II
- МАКомпозитор
Марк
Айшем