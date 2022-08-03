Бей и кричи
Wink
Детям
Бей и кричи

Бей и кричи (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.02005, Kicking & Screaming
Мелодрама, Семейный90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фил Вестон всю жизнь пытался избавиться от влияния своего честолюбивого и напористого отца Бака. Со временем у него появился шанс сделать это. Фил становится тренером детской футбольной команды и выводит ее в финал. Теперь он и его подопечные будут бороться с сильной сборной, возглавляемой все тем же неуступчивым Баком...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бей и кричи»