Фильмы
Бэтмен: Нападение на Аркхэм
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен: Нападение на Аркхэм»

Режиссёры

Джей Олива

Jay Oliva
Режиссёр
Этан Сполдинг

Ethan Spaulding
Режиссёр

Актёры

Кевин Конрой

Kevin Conroy
АктёрBatman
Нил Макдона

Neal McDonough
АктёрDeadshot
Мэттью Грей Гублер

Matthew Gray Gubler
АктёрRiddler
Трой Бэйкер

Troy Baker
АктёрJoker
Эрик Бауза

Eric Bauza
АктёрSecurity Guy
Крис Кокс

Chris Cox
АктёрGordon
Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрKing Shark
Грег Эллис

Greg Ellis
АктёрCaptain Boomerang
Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрBlack Spider

Сценаристы

Хит Корсон

Heath Corson
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Лью Шварц

Lew Schwartz
Сценарист
Джон Острандер

John Ostrander
Сценарист

Продюсеры

Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Бенджамин Мельникер

Benjamin Melniker
Продюсер
Сэм Реджистер

Sam Register
Продюсер