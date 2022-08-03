Бэтмен: Нападение на Аркхэм
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Бэтмен: Нападение на Аркхэм

Бэтмен: Нападение на Аркхэм (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, Batman: Assault on Arkham
Мультфильм, Приключения72 мин18+

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О фильме

Секретная правительственная организация формирует спец группу «Суицидальный отряд», состоящую из наемников и убийц, чтобы проникнуть в психиатрическую лечебницу Аркхам и добыть похищенную, засекреченную информацию, из рук заключенного — Эдварда Нигмы «Загадочника».

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен: Нападение на Аркхэм»