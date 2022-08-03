Секретная правительственная организация формирует спец группу «Суицидальный отряд», состоящую из наемников и убийц, чтобы проникнуть в психиатрическую лечебницу Аркхам и добыть похищенную, засекреченную информацию, из рук заключенного — Эдварда Нигмы «Загадочника».

