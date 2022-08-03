Бэтмен: Нападение на Аркхэм (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, Batman: Assault on Arkham
Мультфильм, Приключения72 мин18+
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О фильме
Секретная правительственная организация формирует спец группу «Суицидальный отряд», состоящую из наемников и убийц, чтобы проникнуть в психиатрическую лечебницу Аркхам и добыть похищенную, засекреченную информацию, из рук заключенного — Эдварда Нигмы «Загадочника».
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДОРежиссёр
Джей
Олива
- ЭСРежиссёр
Этан
Сполдинг
- ККАктёр
Кевин
Конрой
- Актёр
Нил
Макдона
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- ТБАктёр
Трой
Бэйкер
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ККАктёр
Крис
Кокс
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ГЭАктёр
Грег
Эллис
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ХКСценарист
Хит
Корсон
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ЛШСценарист
Лью
Шварц
- ДОСценарист
Джон
Острандер
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер