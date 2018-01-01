Wink
Бэтмен: Душа дракона
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен: Душа дракона»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен: Душа дракона»

Режиссёры

Сэм Лю

Sam Liu
Режиссёр

Актёры

Дэвид Джунтоли

David Giuntoli
АктёрBruce Wayne / Batman
Марк Дакаскос

Mark Dacascos
АктёрRichard Dragon
Келли Ху

Kelly Hu
АктрисаLady Shiva
Майкл Джей Уайт

Michael Jai White
АктёрBen Turner
Джеймс Хун

James Hong
АктёрO-Sensei
Эрик Бауза

Eric Bauza
АктёрAxe Gang Leader
Джейми Чон

Jamie Chung
АктрисаJade
Крис Кокс

Chris Cox
АктёрRip Jagger
Робин Аткин Даунс

Robin Atkin Downes
АктёрSchlangenfaust / Underground Fighter
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаLady Eve / Prostitute

Сценаристы

Джереми Адамс

Jeremy Adams
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Билл Фингер

Bill Finger
Сценарист
Денни О’Нил

Denny O'Neil
Сценарист

Продюсеры

Сэм Лю

Sam Liu
Продюсер
Кип Браун

Kip Brown
Продюсер
Джеймс Криг

James Krieg
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Антон Морозов

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Монтажёры

Брюс Кинг

Bruce A. King
Монтажёр