7.42021, Batman: Soul of the Dragon
Мультфильм, Приключения79 мин18+
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Бэтмен: Душа дракона (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
В юности, еще до того, как стать знаменитым Тeмным Рыцарем, миллионер Брюс Уэйн обучался боевым искусствам в секретном монастыре в Гималаях. Спустя несколько лет он и его соученики узнают, что их мастер бесследно пропал. Надеясь найти и спасти наставника, герои начинают путь, на котором их ждет множество опасных испытаний и пугающих открытий.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СЛРежиссёр
Сэм
Лю
- ДДАктёр
Дэвид
Джунтоли
- Актёр
Марк
Дакаскос
- КХАктриса
Келли
Ху
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- Актриса
Джейми
Чон
- ККАктёр
Крис
Кокс
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДАСценарист
Джереми
Адамс
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БФСценарист
Билл
Фингер
- ДОСценарист
Денни
О’Нил
- СЛПродюсер
Сэм
Лю
- КБПродюсер
Кип
Браун
- ДКПродюсер
Джеймс
Криг
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- БКМонтажёр
Брюс
Кинг