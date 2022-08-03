В юности, еще до того, как стать знаменитым Тeмным Рыцарем, миллионер Брюс Уэйн обучался боевым искусствам в секретном монастыре в Гималаях. Спустя несколько лет он и его соученики узнают, что их мастер бесследно пропал. Надеясь найти и спасти наставника, герои начинают путь, на котором их ждет множество опасных испытаний и пугающих открытий.

