Бэтмен: Душа дракона
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Бэтмен: Душа дракона
7.42021, Batman: Soul of the Dragon
Мультфильм, Приключения79 мин18+

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Бэтмен: Душа дракона (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

В юности, еще до того, как стать знаменитым Тeмным Рыцарем, миллионер Брюс Уэйн обучался боевым искусствам в секретном монастыре в Гималаях. Спустя несколько лет он и его соученики узнают, что их мастер бесследно пропал. Надеясь найти и спасти наставника, герои начинают путь, на котором их ждет множество опасных испытаний и пугающих открытий.

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен: Душа дракона»