Бетховен. Большой бросок (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Beethoven's Big Break
Комедии, Семейные96 мин0+
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Сюжет
Эдди мужчина средних лет, который воспитывает сына школьного возраста. Он работает ассистентом дрессировщика Сэла Демарко на киностудии и рад тому что у него есть ящерица Пит. Но в один прекрасный день в жизни его сына Билли появляется Бетховен и жизнь холостяка Эдди переворачивается с ног на голову, всеми со всеми теми шутками и курьезными ситуациями, которые большой пес принес вместе с собой.
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Информация
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МЭРежиссёр
Майк
Эллиот
- ДСАктёр
Джонатан
Силвермен
- ДФАктриса
Дженнифер
Финниган
- Актёр
Мойзес
Ариас
- Актёр
Эдди
Гриффин
- РПАктриса
Ри
Перлман
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- Актёр
Оскар
Нуньес
- ДФАктёр
Джои
Фатон
- Актриса
Стефани
Скотт
- СМАктёр
Сизар
Миллан
- ДРСценарист
Дерек
Райдалл
- Сценарист
Брайан
Левант
- ВМПродюсер
Вейн
Моррис
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк