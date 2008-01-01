Бетховен. Большой бросок
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Детям
Бетховен. Большой бросок

Бетховен. Большой бросок (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, Beethoven's Big Break
Комедии, Семейные96 мин0+

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Сюжет

Эдди мужчина средних лет, который воспитывает сына школьного возраста. Он работает ассистентом дрессировщика Сэла Демарко на киностудии и рад тому что у него есть ящерица Пит. Но в один прекрасный день в жизни его сына Билли появляется Бетховен и жизнь холостяка Эдди переворачивается с ног на голову, всеми со всеми теми шутками и курьезными ситуациями, которые большой пес принес вместе с собой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb