Бетховен. Большой бросок (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Эдди мужчина средних лет, который воспитывает сына школьного возраста. Он работает ассистентом дрессировщика Сэла Демарко на киностудии и рад тому что у него есть ящерица Пит. Но в один прекрасный день в жизни его сына Билли появляется Бетховен и жизнь холостяка Эдди переворачивается с ног на голову, всеми со всеми теми шутками и курьезными ситуациями, которые большой пес принес вместе с собой.



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