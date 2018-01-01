Wink
Бесы
Актёры и съёмочная группа фильма «Бесы»

Режиссёры

Роман Шаляпин

Режиссёр

Актёры

Евгений Ткачук

Актёр
Нина Лощинина

Актриса
Александр Алябьев

Актёр
Олег Соколов

Актёр
Александр Сазонов

Актёр
Андрей Щипанов

Актёр
Евгений Матвеев

Актёр
Роман Шаляпин

Актёр

Сценаристы

Роман Шаляпин

Сценарист
Евгений Ткачук

Сценарист
Фёдор Достоевский

Сценарист

Продюсеры

Евгений Ткачук

Продюсер

Монтажёры

Сергей Зиневич

Монтажёр

Операторы

Павел Беклемишев

Оператор

Композиторы

Антон Орлов

Композитор