Биография

Олег Соколов – актер театра, кино и дубляжа. Его фильмография насчитывает более 40 работ. Наиболее известные роли артист исполнил в сериалах «Простые истины», «Дети Арбата», «Раскол», «Братаны-3». На его счету множество эпизодических, но не менее ярких ролей в популярных современных картинах. Будущий актер родился в Челябинске в 1983 г. После окончания школы решил поступать в театральный вуз. Успешно прошел вступительные испытания и был зачислен в Высшее театральное училище им. Щукина. Однако позже он продолжил обучение в ГИТИСе и получил диплом в 2008 г. Первые роли Олег Соколов сыграл на сцене Театра на Малой Бронной, куда пришел работать сразу после окончания вуза. На протяжении нескольких лет сотрудничает с разными театрами. В кино актер дебютировал в начале 2000-х годов. Он получил роль в популярном сериале «Простые истины». В 2003 г. снялся в телесериале «Сибирочка», через год принял участие в многосерийном проекте «Дети Арбата». Наиболее значимыми фильмами Олега Соколова стали «И падает снег», «Варенье из сакуры», «Немного не в себе», «Бомбила», «Мантикора», «Найденыш-3», «Территория», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Хороший мальчик». В 2011 г. он выступил в роли режиссера, сняв картину «Длинный коридор».