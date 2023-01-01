Бесстрашная гиена (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Классический комедийный боевик с Джеки Чаном — о парне, владеющем особым видом кунг-фу, который случайно привлекает внимание врагов своего деда. Хунлун со своим дедом Пханфэем живет в далекой деревушке. Пханфэй обучает юношу особому виду боевых искусств, но строго-настрого запрещает ему показывать свои знания на публике — ведь так его могут найти заклятые враги. Однажды Хунлун не сдерживается и вступает в драку с уличными хулиганами. Это приносит ему известность, но радость длится недолго — в деревню приезжает генерал, намеревающийся убить Пханфэя. К чему приведет беспечность главного героя, расскажет фильм 1979 года «Бесстрашная гиена», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаГонконг, Южная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- ДТАктёр
Джеймс
Тьен
- ДШАктёр
Дин
Шек
- ЧХАктёр
Чжэнь
Хуэйлоу
- ЕШАктёр
Ень
Ши-Квань
- КЛАктёр
Куин
Ли
- ТЧАктёр
Тин-чи
Ченг
- ЧЧАктёр
Чи-Пинг
Чанг
- ЧСАктёр
Чу
Сиу Ва
- СНАктёр
Синг
Нан Хо
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЛВСценарист
Ло
Вэй
- ЛХПродюсер
Ли
Хва Сю
- АБПродюсер
Алойс
Бруммер
- ЛПХудожник
Лиен
Пи Ху
- ВЛМонтажёр
Винсент
Люн
- ФЧКомпозитор
Фрэнки
Чан