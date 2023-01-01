Бесстрашная гиена (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Классический комедийный боевик с Джеки Чаном — о парне, владеющем особым видом кунг-фу, который случайно привлекает внимание врагов своего деда. Хунлун со своим дедом Пханфэем живет в далекой деревушке. Пханфэй обучает юношу особому виду боевых искусств, но строго-настрого запрещает ему показывать свои знания на публике — ведь так его могут найти заклятые враги. Однажды Хунлун не сдерживается и вступает в драку с уличными хулиганами. Это приносит ему известность, но радость длится недолго — в деревню приезжает генерал, намеревающийся убить Пханфэя. К чему приведет беспечность главного героя, расскажет фильм 1979 года «Бесстрашная гиена», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.



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