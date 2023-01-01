Бесстрашная гиена 2 (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сиквел комедии о боевых искусствах с молодым Джеки Чаном, в котором злодеям противостоят уже двое кузенов. Братья Чаньпак и Чёньнам не виделись уже 10 лет — с тех пор, как они убили видного преступника и навлекли на себя гнев его сыновей. Тогда братьям пришлось бежать, а теперь подросли уже их собственные дети. Сын Чёньнама Лун — энергичный парень, любящий вступать в драки. Его кузен Тун больше любит конструировать разные механизмы. Однажды Лун, ввязавшись в конфликт, показывает уникальный стиль боя, который используют члены их семьи. Так юноша выдает убежище своего отца, и на них снова открывается охота. Позже Лун встретит кузена Туна и дядю Чаньпака, но не так разлученные когда-то родственники представляли свое воссоединение. Что их ждет дальше, узнаете, если будете смотреть онлайн на Wink фильм «Бесстрашная гиена 2» (1980) в хорошем качестве.



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