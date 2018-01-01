Wink
Фильмы
Бессмертные
Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные»

Режиссёры

Майя Чуми

Майя Чуми

Maja Tschumi
Режиссёр

Актёры

Мохаммед Аль Халили

Мохаммед Аль Халили

АктёрKhalili
Мелак Махди

Мелак Махди

АктёрMilo

Сценаристы

Мохаммед Аль Халили

Мохаммед Аль Халили

Сценарист
Мелак Махди

Мелак Махди

Сценарист
Майя Чуми

Майя Чуми

Maja Tschumi
Сценарист

Продюсеры

Азра Джурджевич

Азра Джурджевич

Azra Djurdjevic
Продюсер
Флавио Гербер

Флавио Гербер

Flavio Gerber
Продюсер
Надин Лючингер

Надин Лючингер

Nadine Luechinger
Продюсер
Мохаммед Альгадбан

Мохаммед Альгадбан

Mohammed Alghadhban
Продюсер

Монтажёры

Алекс Бакри

Алекс Бакри

Alex Bakri
Монтажёр

Операторы

Сильвио Гербер

Сильвио Гербер

Silvio Gerber
Оператор

Композиторы

Манук Россияль

Манук Россияль

Manouk Roussyalian
Композитор