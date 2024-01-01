Фильм Бессмертные

Майло обретает долгожданную возможность свободно разгуливать по Багдаду, переодевшись в одежду своего брата. Халили, молодой и амбициозный режиссёр, понимает, что его камера — самое сильное из всех оружий. После революции 2019 года Майло и Халили — это лица, глаза и голоса иракской молодежи, которая неустанно борется за лучшее будущее. Взгляд на надежды и разбитые мечты нового поколения, которое не знает ничего кроме войны со времен американской оккупации.



