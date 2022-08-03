Противостояние кланов якудза оборачивается кровавой войной. Криминальная драма от мастера японского кино Такеши Китано, автора «Фейерверка», «Затоiчи» и «Брата якудзы».



В японском регионе Канто становится жарко: в борьбе за власть сталкиваются несколько кланов якудзы. Преступники готовы плести заговоры друг против друга, нарушать клятвы верности и идти по головам, чтобы взобраться вверх по иерархической лестнице. По стечению обстоятельств крайним в переделе сфер влияния хотят выставить Отомо, босса мелкой мафиозной группировки. Однако опытный гангстер «старой школы» знает свое дело и не выйдет так просто из игры. Тем временем отдельные кланы начинают активно штурмовать рынок финансов, провоцируя беспредел, в котором сохранить мир уже не помогут никакие клятвы.



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