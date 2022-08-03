Беспредел (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Противостояние кланов якудза оборачивается кровавой войной. Криминальная драма от мастера японского кино Такеши Китано, автора «Фейерверка», «Затоiчи» и «Брата якудзы».
В японском регионе Канто становится жарко: в борьбе за власть сталкиваются несколько кланов якудзы. Преступники готовы плести заговоры друг против друга, нарушать клятвы верности и идти по головам, чтобы взобраться вверх по иерархической лестнице. По стечению обстоятельств крайним в переделе сфер влияния хотят выставить Отомо, босса мелкой мафиозной группировки. Однако опытный гангстер «старой школы» знает свое дело и не выйдет так просто из игры. Тем временем отдельные кланы начинают активно штурмовать рынок финансов, провоцируя беспредел, в котором сохранить мир уже не помогут никакие клятвы.
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Рейтинг
- Режиссёр
Такеши
Китано
- Актёр
Такеши
Китано
- КСАктёр
Киппэй
Сина
- РКАктёр
Рё
Касэ
- ФКАктёр
Фумиё
Кохината
- РИАктёр
Рэндзи
Исибаси
- ХНАктёр
Хидэо
Накано
- ТЦАктёр
Такаси
Цукамото
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- ТСАктёр
Тэтта
Сугимото
- СКАктёр
Соитиро
Китамура
- Сценарист
Такеши
Китано
- ММПродюсер
Масаюки
Мори
- НИХудожник
Норихидо
Исода
- ККХудожница
Кадзуко
Куросава
- Монтажёр
Такеши
Китано
- КЯОператор
Кацуми
Янагисима
- КСКомпозитор
Кэйити
Судзуки