Беспредел
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Беспредел (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.32010, Autoreiji
Криминал, Драма100 мин18+

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О фильме

Противостояние кланов якудза оборачивается кровавой войной. Криминальная драма от мастера японского кино Такеши Китано, автора «Фейерверка», «Затоiчи» и «Брата якудзы».

В японском регионе Канто становится жарко: в борьбе за власть сталкиваются несколько кланов якудзы. Преступники готовы плести заговоры друг против друга, нарушать клятвы верности и идти по головам, чтобы взобраться вверх по иерархической лестнице. По стечению обстоятельств крайним в переделе сфер влияния хотят выставить Отомо, босса мелкой мафиозной группировки. Однако опытный гангстер «старой школы» знает свое дело и не выйдет так просто из игры. Тем временем отдельные кланы начинают активно штурмовать рынок финансов, провоцируя беспредел, в котором сохранить мир уже не помогут никакие клятвы.

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Страна
Япония
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспредел»