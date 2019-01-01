Бесконечная ночь
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Бесконечная ночь

Бесконечная ночь (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Hard Night Falling
Боевики, Триллеры82 мин18+

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Сюжет

Боевик с Дольфом Лундгреном в стиле «Крепкого орешка» — об агенте Интерпола, который борется с бандитами, позарившимися на сокровища успешного бизнесмена, и вызволяет из плена свою жену. Майкл Андерсон, работающий на Интерпол, вместе с дочерью и женой должен присутствовать на банкете на шикарной вилле в пригороде Рима. Праздник портит банда преступников, которые охотятся за набором редких монет стоимостью в 150 миллионов долларов, запертых где-то в подвале. У Майкла получается спасти дочь, но бандиты берут в заложники его жену. Сможет ли он спасти ее и помешать планам злоумышленников, узнаете, посмотрев фильм 2019 года «Бесконечная ночь» онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США, Италия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесконечная ночь»

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