Бесконечная ночь (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Боевик с Дольфом Лундгреном в стиле «Крепкого орешка» — об агенте Интерпола, который борется с бандитами, позарившимися на сокровища успешного бизнесмена, и вызволяет из плена свою жену. Майкл Андерсон, работающий на Интерпол, вместе с дочерью и женой должен присутствовать на банкете на шикарной вилле в пригороде Рима. Праздник портит банда преступников, которые охотятся за набором редких монет стоимостью в 150 миллионов долларов, запертых где-то в подвале. У Майкла получается спасти дочь, но бандиты берут в заложники его жену. Сможет ли он спасти ее и помешать планам злоумышленников, узнаете, посмотрев фильм 2019 года «Бесконечная ночь» онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джорджо
Бруно
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ХЯАктёр
Хал
Яманоути
- НБАктриса
Наталия
Берн
- МОАктёр
Марио
Опинато
- БМАктёр
Брайс
Мартине
- АСАктёр
Андреа
Скардуцио
- СМАктриса
Синне
Муцаэрс
- РПАктёр
Ральф
Палка
- РРАктёр
Рубен
Ригильо
- ДВАктриса
Джиоиа
Викари
- ДССценарист
Джорджо
Серафини
- АРСценарист
Алессандро
Риккарди
- ДБПродюсер
Джорджо
Бруно
- Продюсер
Дольф
Лундгрен
- АДМонтажёр
Анджело
Д’Агата
- СДКомпозитор
Сандро
Ди Стефано