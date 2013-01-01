Бешеные гонки (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.72013, Drive Hard
Боевики, Криминал91 мин18+
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Сюжет
Бывший гонщик работает инструктором по вождению. Однажды он становится невольным соучастником преступления — один из его учеников оказывается вором, который прямо во время их занятий грабит банк, а затем насильно заставляет инструктора быть его водителем…
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- БТРежиссёр
Брайан
Тренчард-Смит
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Томас
Джейн
- ЗВАктриса
Зои
Вентура
- КМАктёр
Кристофер
Моррис
- ДСАктриса
Джесси
Спенс
- ДЭАктёр
Джером
Элерс
- КБАктриса
Кэрол
Барнс
- БНАктёр
Боб
Ньюман
- КСАктёр
Кристофер
Соммерс
- ЭБАктёр
Эндрю
Бьюкэнэн
- БТСценарист
Брайан
Тренчард-Смит
- МКПродюсер
Мик
Коллис
- КФХудожница
Крисси
Фельд
- ПКМонтажёр
Питер
Кэрродэс