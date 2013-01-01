Бешеные гонки
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Бешеные гонки

Бешеные гонки (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.72013, Drive Hard
Боевики, Криминал91 мин18+

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Сюжет

Бывший гонщик работает инструктором по вождению. Однажды он становится невольным соучастником преступления — один из его учеников оказывается вором, который прямо во время их занятий грабит банк, а затем насильно заставляет инструктора быть его водителем…

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb