Бешеные гонки (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший гонщик работает инструктором по вождению. Однажды он становится невольным соучастником преступления — один из его учеников оказывается вором, который прямо во время их занятий грабит банк, а затем насильно заставляет инструктора быть его водителем…



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