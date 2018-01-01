Wink
Бешеная кровь
Актёры и съёмочная группа фильма «Бешеная кровь»

Режиссёры

Марко Туллио Джордана

Marco Tullio Giordana
Режиссёр

Актёры

Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаLuisa Ferida
Алессио Бони

Alessio Boni
АктёрGolfiero Goffredi / Taylor
Лука Дзингаретти

Luca Zingaretti
АктёрOsvaldo Valenti
Маурицио Донадони

Maurizio Donadoni
АктёрVero Marozin
Треси Таддей

Tresy Taddei
АктрисаIrene
Луиджи Диберти

Luigi Diberti
АктёрCardi
Массимо Саркьелли

Massimo Sarchielli
АктёрGuercio
Маттиа Сбраджа

Mattia Sbragia
АктёрAlfiero Corazza
Алессандро Ди Натали

Alessandro Di Natale
АктёрDalmazio
Джованни Висентин

Giovanni Visentin
АктёрSturla

Сценаристы

Марко Туллио Джордана

Marco Tullio Giordana
Сценарист
Энцо Унгари

Enzo Ungari
Сценарист

Продюсеры

Анджело Барбагалло

Angelo Barbagallo
Продюсер
Джанфранко Барбагалло

Gianfranco Barbagallo
Продюсер
Эрик Хойманн

Éric Heumann
Продюсер

Художники

Джанкарло Базили

Giancarlo Basili
Художник

Операторы

Роберто Форца

Roberto Forza
Оператор

Композиторы

Франко Пьерсанти

Franco Piersanti
Композитор