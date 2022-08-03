Бешеная кровь (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.42008, Sanguepazzo
Драма, Биография147 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Марко
Туллио Джордана
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Алессио
Бони
- Актёр
Лука
Дзингаретти
- Актёр
Маурицио
Донадони
- ТТАктриса
Треси
Таддей
- ЛДАктёр
Луиджи
Диберти
- МСАктёр
Массимо
Саркьелли
- МСАктёр
Маттиа
Сбраджа
- АДАктёр
Алессандро
Ди Натали
- ДВАктёр
Джованни
Висентин
- Сценарист
Марко
Туллио Джордана
- ЭУСценарист
Энцо
Унгари
- Продюсер
Анджело
Барбагалло
- ДБПродюсер
Джанфранко
Барбагалло
- ЭХПродюсер
Эрик
Хойманн
- ДБХудожник
Джанкарло
Базили
- РФОператор
Роберто
Форца
- ФПКомпозитор
Франко
Пьерсанти