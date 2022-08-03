Бешеная кровь
Wink
Фильмы
Бешеная кровь

Бешеная кровь (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.42008, Sanguepazzo
Драма, Биография147 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Этот фильм повествует о жизни и смерти двух великих итальянских актеров, Освальдо Валенти и Луизы Фериды, тела которых были найдены вскоре после окончания Второй мировой войны.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
147 мин / 02:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бешеная кровь»