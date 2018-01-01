Wink
Фильмы
Берлинский синдром
Актёры и съёмочная группа фильма «Берлинский синдром»

Режиссёры

Кейт Шортланд

Cate Shortland
Режиссёр

Актёры

Тереза Палмер

Teresa Palmer
АктрисаClare Havel
Макс Римельт

Max Riemelt
АктёрAndi Werner
Маттиас Хабих

Matthias Habich
АктёрErich Werner
Эмма Бадинг

Emma Bading
АктрисаFranka Hummels
Эльмира Бахрами

Elmira Bahrami
АктрисаJana
Кристоф Франкен

Christoph Franken
АктёрPeter
Люси Арон

Lucie Aron
АктрисаElodie Zadikan
Нассим Ават

Nassim Avat
АктёрAaron Hurwitz
Малин Штеффен

Malin Steffen
АктрисаSwedish Girl

Сценаристы

Шон Грант

Shaun Grant
Сценарист
Кейт Шортланд

Cate Shortland
Сценарист
Мелани Жюстин

Melanie Joosten
Сценарист

Продюсеры

Энджи Филдер

Angie Fielder
Продюсер

Актёры дубляжа

Алина Кикеля

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Светлана Климович

Актриса дубляжа
Александра Богданович

Актриса дубляжа

Художники

Зильке Фишер

Silke Fischer
Художница

Операторы

Джермейн МакМикинг

Germain McMicking
Оператор