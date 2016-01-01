Берлинский синдром (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
7.82016, Berlin Syndrome
Триллер, Драма111 мин18+
О фильме
Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится со школьным учителем Энди и между ними сразу возникает влечение. После совместной прогулки по городу они проводят ночь вместе, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот.
Берлинский синдром смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КШРежиссёр
Кейт
Шортланд
- Актриса
Тереза
Палмер
- МРАктёр
Макс
Римельт
- МХАктёр
Маттиас
Хабих
- ЭБАктриса
Эмма
Бадинг
- ЭБАктриса
Эльмира
Бахрами
- КФАктёр
Кристоф
Франкен
- ЛААктриса
Люси
Арон
- НААктёр
Нассим
Ават
- МШАктриса
Малин
Штеффен
- ШГСценарист
Шон
Грант
- КШСценарист
Кейт
Шортланд
- МЖСценарист
Мелани
Жюстин
- ЭФПродюсер
Энджи
Филдер
- АКАктриса дубляжа
Алина
Кикеля
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АБАктриса дубляжа
Александра
Богданович
- ЗФХудожница
Зильке
Фишер
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг