Берлинский синдром (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится со школьным учителем Энди и между ними сразу возникает влечение. После совместной прогулки по городу они проводят ночь вместе, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот.



