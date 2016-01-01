Берлинский синдром
Wink
Фильмы
Берлинский синдром

Берлинский синдром (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.82016, Berlin Syndrome
Триллер, Драма111 мин18+

О фильме

Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится со школьным учителем Энди и между ними сразу возникает влечение. После совместной прогулки по городу они проводят ночь вместе, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот.

Берлинский синдром смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Берлинский синдром»