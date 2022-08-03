Бергман (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Bergman: Ett år - ett liv
Документальный, Биография117 мин12+
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О фильме
История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.
СтранаНорвегия, Швеция
ЖанрДокументальный, Биография
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb