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Бергман (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Bergman: Ett år - ett liv
Документальный, Биография117 мин12+

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О фильме

История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.

Страна
Норвегия, Швеция
Жанр
Документальный, Биография
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb