Берегитесь банды Йонссона (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.02020, Se upp för Jönssonligan
Комедия, Криминал116 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Выйдя из тюрьмы, Йонссон готовит ограбление века, вот только его бывшие подельники успели перевоспитаться и стали законопослушными гражданами. Или почти стали.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ТАРежиссёр
Томас
Альфредсон
- ХДАктёр
Хенрик
Дорсин
- ХШАктриса
Хедда
Штайнстед
- СААктёр
Свен
Альстрём
- АБАктёр
Андерс
Бак
- ТБАктёр
Тор
Берглунд
- ЯБАктриса
Янина
Берман
- ХБАктёр
Ханну-Пекка
Бьёркман
- РБАктёр
Рейне
Бринолфссон
- Актриса
МайАнна
Бёринг
- ГЭАктёр
Ганс
Эк
- ТАСценарист
Томас
Альфредсон
- ХДСценарист
Хенрик
Дорсин
- ГБПродюсер
Гила
Бергквист
- АКПродюсер
Анна
Карлстен
- ПЭПродюсер
Понтус
Эдгрен
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ЯХПродюсер
Яба
Хольст
- ЛЯХудожница
Линда
Янсон
- ГЭКомпозитор
Ганс
Эк