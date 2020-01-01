Берегитесь банды Йонссона
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Берегитесь банды Йонссона

Берегитесь банды Йонссона (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.02020, Se upp för Jönssonligan
Комедия, Криминал116 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Выйдя из тюрьмы, Йонссон готовит ограбление века, вот только его бывшие подельники успели перевоспитаться и стали законопослушными гражданами. Или почти стали.

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Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Криминал
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Берегитесь банды Йонссона»