Бэндслэм (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.02009, Bandslam
Мелодрама, Музыка106 мин12+
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О фильме
По уши влюбленный в музыку Уилл Бартон поступает в новую школу, где есть свои популярные музыкальные группы. На него обращает внимание одна из самых симпатичных и продвинутых девчонок, Шарлотта. Вместе они создают группу и находят свой уникальный стиль. Уилл должен доказать всем, что музыка для него – не просто увлечение. Однажды он получает предложение, которое бывает только раз в жизни, но тут возникают другие проблемы...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Тодд
Графф
- Актриса
Элисон
Мичалка
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Гэлан
Коннелл
- Актёр
Скотт
Портер
- Актёр
Райан
Доноху
- ЧСАктёр
Чарли
Сэкстон
- Актриса
Лиза
Кудроу
- ТДАктёр
Тим
Джо
- ЛЧАктриса
Лиза
Чунг
- Сценарист
Тодд
Графф
- ДАСценарист
Джош
А. Кэган
- КХПродюсер
К.С.
Ходенфилд
- ДЛПродюсер
Дэвид
Люссье
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт