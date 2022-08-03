Бэндслэм
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Бэндслэм

Бэндслэм (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.02009, Bandslam
Мелодрама, Музыка106 мин12+

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О фильме

По уши влюбленный в музыку Уилл Бартон поступает в новую школу, где есть свои популярные музыкальные группы. На него обращает внимание одна из самых симпатичных и продвинутых девчонок, Шарлотта. Вместе они создают группу и находят свой уникальный стиль. Уилл должен доказать всем, что музыка для него – не просто увлечение. Однажды он получает предложение, которое бывает только раз в жизни, но тут возникают другие проблемы...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb