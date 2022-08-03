Бэндслэм (фильм, 2009) смотреть онлайн

По уши влюбленный в музыку Уилл Бартон поступает в новую школу, где есть свои популярные музыкальные группы. На него обращает внимание одна из самых симпатичных и продвинутых девчонок, Шарлотта. Вместе они создают группу и находят свой уникальный стиль. Уилл должен доказать всем, что музыка для него – не просто увлечение. Однажды он получает предложение, которое бывает только раз в жизни, но тут возникают другие проблемы...

