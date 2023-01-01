Белоснежка и семь гномов (мультфильм, 1937) смотреть онлайн
1937, Snow White and the Seven Dwarfs
Мультфильмы, Мюзикл79 мин0+
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Сюжет
Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но б�едная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей — забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна…
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- УКРежиссёр
Уильям
Коттрелл
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ЛМРежиссёр
Ларри
Мори
- АКАктриса
Адриана
Каселотти
- ЛЛАктриса
Люсиль
Ла Верн
- ГСАктёр
Гарри
Стокуэлл
- РЭАктёр
Рой
Этвелл
- ПКАктёр
Пинто
Колвиг
- ОХАктёр
Отис
Хэрлан
- СМАктёр
Скотти
Мэттроу
- БГАктёр
Билли
Гилберт
- МОАктёр
Морони
Олсен
- СБАктёр
Стюарт
Бьюкэнэн
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- ТССценарист
Тед
Сирс
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ЕУАктриса дубляжа
Елена
Ушакова
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Безинских
- ЕУАктёр дубляжа
Евгений
Умаров
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ТКХудожник
Том
Кодрик
- КОХудожник
Кендалл
О’Коннор
- ХСХудожница
Хэйзел
Сьюэлл
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- ФЧКомпозитор
Фрэнк
Черчилль
- ЛХКомпозитор
Ли
Харлайн
- ПДКомпозитор
Пол
Дж. Смит