Белль и Себастьян HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Belle et Sébastien
Драма, Кино для детей95 мин6+

Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны на границе со Швейцарией, где Сопротивление помогает переправлять за рубеж еврейских беженцев. В горах появляется огромный пес, наводящий страх на всю округу. Юный Себастьян убеждается, что собака безобидна, и становится ее лучшим другом.

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

