Белль и Себастьян HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Belle et Sébastien
Драма, Кино для детей95 мин6+
О фильме
Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны на границе со Швейцарией, где Сопротивление помогает переправлять за рубеж еврейских беженцев. В горах появляется огромный пес, наводящий страх на всю округу. Юный Себастьян убеждается, что собака безобидна, и становится ее лучшим другом.
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НВРежиссёр
Николя
Ванье
- ФБАктёр
Феликс
Боссюэ
- Актёр
Чеки
Карио
- МШАктриса
Марго
Шателье
- ДСАктёр
Дмитрий
Сторож
- УКАктёр
Урбен
Канселье
- АПАктёр
Андреас
Пичман
- МЭАктёр
Мехди
Эль Глауи
- ППАктриса
Палома
Пальма
- КААктриса
Карин
Адровер
- ЛВАктёр
Лоик
Варро
- НВСценарист
Николя
Ванье
- СОСценарист
Сесиль
Обри
- ФБПродюсер
Фредерик
Брийон
- ЖЛПродюсер
Жиль
Легран
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- МВПродюсер
Матье
Вартер
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ААКомпозитор
Арман
Амар