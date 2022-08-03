Белль и Себастьян HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны на границе со Швейцарией, где Сопротивление помогает переправлять за рубеж еврейских беженцев. В горах появляется огромный пес, наводящий страх на всю округу. Юный Себастьян убеждается, что собака безобидна, и становится ее лучшим другом.

