Детям
Бегемотик
Актёры и съёмочная группа фильма «Бегемотик»

Режиссёры

Эдуард Назаров

Режиссёр

Актёры

Лев Любецкий

Актёррассказчик

Сценаристы

Эдуард Назаров

Сценарист
Эмма Мошковская

Сценарист

Художники

Владимир Пальчиков

Художник

Композиторы

Олег Янченко

Композитор