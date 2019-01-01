BEEF: Русский хип-хоп
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BEEF: Русский хип-хоп

BEEF: Русский хип-хоп (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, BEEF: Русский хип-хоп
Документальные90 мин18+

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Сюжет

Документальный фильм рэпера Ромы Жигана. Вы увидите историю русского хип-хопа, рассказанную ее творцами — от Шефа и Децла до Оксимирона и Скриптонита, и узнаете, каким образом рэп стал в России самым прогрессивным и актуальным течением — своего рода «новым роком».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.7 IMDb