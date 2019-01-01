BEEF: Русский хип-хоп (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, BEEF: Русский хип-хоп
Документальные90 мин18+
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Сюжет
Документальный фильм рэпера Ромы Жигана. Вы увидите историю русского хип-хопа, рассказанную ее творцами — от Шефа и Децла до Оксимирона и Скриптонита, и узнаете, каким образом рэп стал в России самым прогрессивным и актуальным течением — своего рода «новым роком».
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.7 IMDb
- РЖРежиссёр
Рома
Жиган
- Актёр
Баста
- АТАктёр
Александр
Тимарцев
- САктёр
Скриптонит
- ВКАктёр
Вахтанг
Каландадзе
- Актёр
Кирилл
Толмацкий
- ЛГАктёр
Леван
Горозия
- СМАктёр
Смоки
Мо
- РЖСценарист
Рома
Жиган
- РЖПродюсер
Рома
Жиган
- ААПродюсер
Андрей
Алексеев
- АЗПродюсер
Андрей
Зубов
- АМПродюсер
Алена
Мареева
- ДГМонтажёр
Денис
Гуляр
- ААОператор
Андрей
Алексеев
- ИГОператор
Иван
Гарик