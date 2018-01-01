Биография

Андрей Алексеев — российский продюсер, сценарист. Кинодеятель преимущественно продюсирует фильмы в биографическом, документальном и музыкальном жанрах. Работал вместе со сценаристами и продюсерами Ромой Жиганом, Андреем Зубовым, Аленой Мареевой, Александром Сержантовым. Андрей Алексеев известен работой в фильме «BEEF: Русский хип-хоп», который вышел в 2019 году. Картина рассказывает об истории музыкального направления, показанной представителями культуры Кириллом Толмацким, Василием Вакуленко, Леваном Горозия, Тимати. Зритель видит «закулисье» рэпа, истинный облик жанра, конфликты и столкновения артистов, а также то, чем этот жанр увлек современное поколение.