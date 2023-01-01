Биография

Кирилл Толмацкий — российский певец и музыкант, композитор, актер. Лауреат премий «Золотой Птюч 99», «Рекордъ», «Золотой граммофон». Родился в Москве 22 июля 1983 года. Кирилл рос в творческой семье. Его отец — известный генеральный продюсер. Толмацкий учился в элитной школе British International School, потом уехал учиться в Швейцарию. Во время учебы Толмацкий увлекался рэпом и брейк-дансом. Приехав в Москву после обучения, стал записывать музыку и читать рэп, взяв себе псевдоним Децл. Популярность пришла к нему с первой же песни, а видеоклип попал в ротацию MTV Россия. Следом он выпустил дебютный альбом, который разошелся тиражом более миллиона копий. Кирилл Толмацкий пробовал себя в роли актера, снимался в фильмах, короткометражках и телешоу. Он участвовал в таких проектах, как «Стоп! Снято! На Байкал!», «Рай по требованию», «Продается дача», «С закрытыми окнами», «Погнали», «Битва экстрасенсов», «Последний герой», «Пусть говорят», «Камеди клаб», «Вечерний Ургант».