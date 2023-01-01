Барри Линдон
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Барри Линдон

Барри Линдон (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, Barry Lyndon
Драмы, Приключения177 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм Стэнли Кубрика по роману Уильяма Теккерея. В центре сюжета – деревенский юноша Редмонд Барри, который ставит себе цель пробиться в высшее общество Англии XVIII века, женившись на аристократке.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барри Линдон»

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