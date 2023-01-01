Барри Линдон (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Barry Lyndon
Драмы, Приключения177 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм Стэнли Кубрика по роману Уильяма Теккерея. В центре сюжета – деревенский юноша Редмонд Барри, который ставит себе цель пробиться в высшее общество Англии XVIII века, женившись на аристократке.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Приключения, Драмы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СКРежиссёр
Стэнли
Кубрик
- РОАктёр
Райан
О’Нил
- МБАктриса
Мариза
Беренсон
- ЛВАктёр
Леон
Витали
- МКАктриса
Мари
Кин
- ПМАктёр
Патрик
Мэги
- ХКАктёр
Харди
Крюгер
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- ГХАктриса
Гэй
Хэмилтон
- ДКАктриса
Диана
Кёрнер
- ММАктёр
Мюррэй
Мелвин
- СКСценарист
Стэнли
Кубрик
- УМСценарист
Уильям
Мейкпис Теккерей
- СКПродюсер
Стэнли
Кубрик
- ЯХПродюсер
Ян
Харлан
- БУПродюсер
Бернард
Уильямс
- РУХудожник
Рой
Уокер
- Художница
Милена
Канонеро
- УСХудожница
Улла-Бритт
Сёдерлунд
- ТЛМонтажёр
Тони
Лосон
- ДООператор
Джон
Олкотт