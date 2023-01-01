Бархатные ручки (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Адриано Челентано блистает в комедии об онемевшем изобретателе, которого принимают за вора. Гвидо Квиллер — один из обладателей патента на фантастически прочное стекло, популярное у владельцев ювелирных магазинов. Второй человек, которому принадлежат права, — его жена, с кем он уже давно не живет вместе. В качестве условия развода она предлагает передать ей патент полностью, что лишит Гвидо состояния и очень обрадует страховые компании, которых стекло Квиллера оставило без важного источника дохода. Когда Гвидо соглашается, от него уходит любовница, интересовавшаяся исключительно его деньгами. Пытаясь вернуть ей забытую сумочку, он на мопеде врезается в фонтан и теряет сознание. Наблюдавшие за ним в это время мелкие аферисты Тилли и Момо принимают его за коллегу по ремеслу и «спасают», забрав к себе домой. Из-за подхваченного в холодной воде ларингита Гвидо поначалу не может объясниться, а потом, влюбившись в привлекательную Тилли, решает продолжать притворяться вором. Как долго он сможет тянуть этот спектакль, расскажет фильм «Бархатные ручки» (1979), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.



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