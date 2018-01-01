Wink
Фильмы
Барб и Звезда едут в Виста дель Мар
Актёры и съёмочная группа фильма «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»

Режиссёры

Джош Гринбаум

Josh Greenbaum
Режиссёр

Актёры

Энни Мумоло

Annie Mumolo
АктрисаBarb
Кристен Уиг

Kristen Wiig
АктрисаSharon Gordon Fisherman / Star
Рейн Дои

Reyn Doi
АктёрYoyo
Адриан Макала

Adrian Makala
АктёрLair Security Guard Gene
Патрик Бристоу

Patrick Bristow
АктёрElderly Scientist
Джейми Дорнан

Jamie Dornan
АктёрEdgar Pagét
Джордан Блэк

Jordan Black
АктёрMale Sofa Customer
Рэйчел Рамрас

Rachel Ramras
АктрисаFemale Sofa Customer
Иэн Гомес

Ian Gomez
АктёрConvertibles Bossman
Венди Маклендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
АктрисаMickey Revelet

Сценаристы

Энни Мумоло

Annie Mumolo
Сценарист
Кристен Уиг

Kristen Wiig
Сценарист

Продюсеры

Джессика Элбаум

Jessica Elbaum
Продюсер
Уилл Феррелл

Will Ferrell
Продюсер

Художники

Рафаэль Мандухано

Rafael Mandujano
Художник
Трейс Джиджи Филд

Trayce Gigi Field
Художница

Монтажёры

Стив Уэлш

Steve Welch
Монтажёр

Операторы

Тоби Оливер

Toby Oliver
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор