WinkФильмыБарб и Звезда едут в Виста дель МарАктёры и съёмочная группа фильма «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»
Актёры и съёмочная группа фильма «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»
Режиссёры
Актёры
АктрисаBarb
Энни МумолоAnnie Mumolo
АктрисаSharon Gordon Fisherman / Star
Кристен УигKristen Wiig
АктёрYoyo
Рейн ДоиReyn Doi
АктёрLair Security Guard Gene
Адриан МакалаAdrian Makala
АктёрElderly Scientist
Патрик БристоуPatrick Bristow
АктёрEdgar Pagét
Джейми ДорнанJamie Dornan
АктёрMale Sofa Customer
Джордан БлэкJordan Black
АктрисаFemale Sofa Customer
Рэйчел РамрасRachel Ramras
АктёрConvertibles Bossman
Иэн ГомесIan Gomez
АктрисаMickey Revelet