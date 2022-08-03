Барб и Звезда едут в Виста дель Мар
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Барб и Звезда едут в Виста дель Мар

Барб и Звезда едут в Виста дель Мар (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.92021, Barb and Star Go to Vista Del Mar
Комедия, Фэнтези102 мин18+

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О фильме

Барб и Стар – подруги не разлей вода. С личной жизнью у них не сложилось – одна овдовела, вторую – бросил муж. Но одинокими они себя не чувствуют, ведь они есть друг у друга. Подруги давно не выбирались из своей глуши. И вот, наконец, решили поехать в солнечную Флориду, где их ждет множество приключений – глупых, смешных и даже опасных.

Страна
США, Мексика
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»