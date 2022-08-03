Барб и Стар – подруги не разлей вода. С личной жизнью у них не сложилось – одна овдовела, вторую – бросил муж. Но одинокими они себя не чувствуют, ведь они есть друг у друга. Подруги давно не выбирались из своей глуши. И вот, наконец, решили поехать в солнечную Флориду, где их ждет множество приключений – глупых, смешных и даже опасных.

