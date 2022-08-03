Барб и Звезда едут в Виста дель Мар (фильм, 2021) смотреть онлайн
5.92021, Barb and Star Go to Vista Del Mar
Комедия, Фэнтези102 мин18+
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О фильме
Барб и Стар – подруги не разлей вода. С личной жизнью у них не сложилось – одна овдовела, вторую – бросил муж. Но одинокими они себя не чувствуют, ведь они есть друг у друга. Подруги давно не выбирались из своей глуши. И вот, наконец, решили поехать в солнечную Флориду, где их ждет множество приключений – глупых, смешных и даже опасных.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Джош
Гринбаум
- ЭМАктриса
Энни
Мумоло
- Актриса
Кристен
Уиг
- РДАктёр
Рейн
Дои
- АМАктёр
Адриан
Макала
- ПБАктёр
Патрик
Бристоу
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ДБАктёр
Джордан
Блэк
- РРАктриса
Рэйчел
Рамрас
- ИГАктёр
Иэн
Гомес
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- ЭМСценарист
Энни
Мумоло
- Сценарист
Кристен
Уиг
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- РМХудожник
Рафаэль
Мандухано
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- СУМонтажёр
Стив
Уэлш
- ТООператор
Тоби
Оливер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц