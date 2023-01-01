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Баня

Баня (фильм, 1962) смотреть онлайн

1962, Баня
Мультфильм, Советские мультфильмы50 мин0+

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О фильме

Экранизация одноименной пьесы Маяковского.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb