Баня (фильм, 1962) смотреть онлайн
1962, Баня
Мультфильм, Советские мультфильмы50 мин0+
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О фильме
Экранизация одноименной пьесы Маяковского.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АКРежиссёр
Анатолий
Каранович
- СЮРежиссёр
Сергей
Юткевич
- АРАктёр
Аркадий
Райкин
- ЕРАктриса
Екатерина
Райкина
- АЭАктёр
Артур
Эйзен
- АБАктёр
Александр
Баранов
- АКСценарист
Анатолий
Каранович
- СЮСценарист
Сергей
Юткевич
- ВМСценарист
Владимир
Маяковский
- НБПродюсер
Натан
Битман
- ФЗХудожник
Феликс-Лев
Збарский
- ЛКМонтажёр
Лидия
Кякшт
- МКОператор
Михаил
Каменецкий
- РЩКомпозитор
Родион
Щедрин