Ай да Пушкин!
Актёры и съёмочная группа фильма «Ай да Пушкин!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ай да Пушкин!»

Режиссёры

Екатерина Гаврюшкина

Режиссёр

Актёры

Сергей Безруков

Актёррассказчик

Сценаристы

Игорь Шаймарданов

Сценарист
Екатерина Гаврюшкина

Сценарист
Игорь Лебедев

Сценарист
Таисия Харькина

Сценарист

Продюсеры

Андрей Писарев

Продюсер
Игорь Шибанов

Продюсер

Художники

Игорь Шаймарданов

Художник

Композиторы

Вячеслав Круглик

Композитор