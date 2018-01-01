Wink
Детям
Автомобиль кота Леопольда
Актёры и съёмочная группа фильма «Автомобиль кота Леопольда»

Режиссёры

Анатолий Резников

Режиссёр

Актёры

Александр Калягин

Актёрозвучка
Геннадий Хазанов

Актёрозвучка
Андрей Миронов

Актёрозвучка

Сценаристы

Аркадий Хайт

Сценарист

Продюсеры

Зинаида Сараева

Продюсер
Любовь Зарюта

Продюсер

Художники

Елена Караваева

Художница
Анатолий Резников

Художник
Вячеслав Назарук

Художник

Монтажёры

Галина Дробинина

Монтажёр

Операторы

Игорь Шкамарда

Оператор
Владимир Милованов

Оператор
Эрнст Гаман

Оператор

Композиторы

Борис Савельев

Композитор