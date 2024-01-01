Атлас (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Atlas
Фантастика, Боевики18+
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Сюжет
Далёкое будущее. Уже почти 30 лет аналитик Атлас Шепард изучает первого ИИ-террориста Харлана, убившего её мать (и свою создательницу) и возглавившего восстание роботов, в результате которого погибло 3 млн. человек. Когда внезапно обнаруживается один из его андроидов-подручных, Атлас вытаскива�ет из его головы информацию о местонахождении Харлана — планета с враждебными для человека условиями в Галактике Андромеды. Отправленный туда боевой корабль уже на орбите попадает под обстрел, а сама Атлас падает на поверхность планеты в боевом роботе, оснащённом продвинутым ИИ — тем, что она ненавидит всеми фибрами души.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы
Рейтинг
- БПРежиссёр
Брэд
Пейтон
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- АПАктёр
Абрахам
Попула
- Актёр
Марк
Стронг
- СЛАктёр
Симу
Лю
- ГКАктёр
Грег
Кохан
- ЛПАктриса
Лана
Паррия
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- БГАктриса
Бриелла
Гуиса
- ЛХАктёр
Логан
Хант
- АСАктриса
Адия
Смит-Эрикссон
- АЭСценарист
Арон
Эли Колейт
- БМПродюсер
Бенни
Медина
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- Продюсер
Джоби
Харольд
- СШПродюсер
Сара
Шехтер
- КДХудож�ник
Карл
Дж. Мартин
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон