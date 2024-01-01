Атлас (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Далёкое будущее. Уже почти 30 лет аналитик Атлас Шепард изучает первого ИИ-террориста Харлана, убившего её мать (и свою создательницу) и возглавившего восстание роботов, в результате которого погибло 3 млн. человек. Когда внезапно обнаруживается один из его андроидов-подручных, Атлас вытаскива�ет из его головы информацию о местонахождении Харлана — планета с враждебными для человека условиями в Галактике Андромеды. Отправленный туда боевой корабль уже на орбите попадает под обстрел, а сама Атлас падает на поверхность планеты в боевом роботе, оснащённом продвинутым ИИ — тем, что она ненавидит всеми фибрами души.



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