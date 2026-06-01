Фильм Ателье колдовских колпаков
2026, Tongari Boushi no Atelier
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме
В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb
- АВРежиссёр
Аюму
Ватанабэ
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- ХЯАктриса
Хибику
Ямамура
- МКАктриса
Мисаки
Куно
- МСАктриса
Мицуки
Саига
- ЮНАктёр
Юити
Накамура
- КМАктриса
Котоно
Мицуиси
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- КШАктриса дубляжа
Кристина
Шерман
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- МНХудожница
Мика
Накадзима
- СТХудожник
Сюхэй
Тада
- ЮХМонтажёр
Юки
Хонда