Ателье колдовских колпаков
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Ателье колдовских колпаков

Фильм Ателье колдовских колпаков

2026, Tongari Boushi no Atelier
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме

В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ателье колдовских колпаков»