Астрал. Женщина в черном (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Хоррор о матери, которая пытается воскресить сына при помощи темного ритуала. Последние несколько лет стали для Коры настоящим кошмаром — женщина пытается справиться с наркозависимостью и пережить потерю своего сына Ноа, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Кора считает, что Ноа погиб, и посещает группу поддержки, чтобы справиться с горем. Один из ее участников, Абель, предлагает Коре необычный способ вернуть сына. Правда, для этого нужно обратиться к черной магии. Кора и Абель начинают долгий и мучительный процесс подготовки ритуала, который поначалу ни к чему не приводит. Но странные события, которые вскоре начинают происходить, заставляют Кору задуматься, не совершила ли она страшную ошибку. Об опасностях черной магии расскажет «Астрал. Женщина в черном» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

