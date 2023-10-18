Астрал. Женщина в черном (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Хоррор о матери, которая пытается воскресить сына при помощи темного ритуала. Последние несколько лет стали для Коры настоящим кошмаром — женщина пытается справиться с наркозависимостью и пережить потерю своего сына Ноа, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Кора считает, что Ноа погиб, и посещает группу поддержки, чтобы справиться с горем. Один из ее участников, Абель, предлагает Коре необычный способ вернуть сына. Правда, для этого нужно обратиться к черной магии. Кора и Абель начинают долгий и мучительный процесс подготовки ритуала, который поначалу ни к чему не приводит. Но странные события, которые вскоре начинают происходить, заставляют Кору задуматься, не совершила ли она страшную ошибку. Об опасностях черной магии расскажет «Астрал. Женщина в черном» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Томас
Маркезе
- Актриса
Анна
Кэмп
- ДААктёр
Джон
Алес
- ДЛАктриса
Дженнифер
ЛаФлер
- ТХАктёр
Трэвис
Хаммер
- ЭКАктёр
Эдуардо
Кампирано
- РМАктёр
Ричи
Монтгомери
- КФАктёр
Кеннет
Форд
- АМАктриса
Алисия
Мэйсон
- ИКАктёр
Иэн
Касселберри
- НМАктёр
Николас
Маршан
- ЕФСценарист
Ессуб
Флауер
- ТМСценарист
Томас
Маркезе
- ВКПродюсер
Винсент
Кардинале
- ТМПродюсер
Томас
Маркезе
- ДАПродюсер
Джон
Алес
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ДКОператор
Дункан
Коул