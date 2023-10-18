Астрал. Женщина в черном
Wink
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Астрал. Женщина в черном
6.62022, From Black
Ужасы95 мин18+

Астрал. Женщина в черном (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Хоррор о матери, которая пытается воскресить сына при помощи темного ритуала. Последние несколько лет стали для Коры настоящим кошмаром — женщина пытается справиться с наркозависимостью и пережить потерю своего сына Ноа, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Кора считает, что Ноа погиб, и посещает группу поддержки, чтобы справиться с горем. Один из ее участников, Абель, предлагает Коре необычный способ вернуть сына. Правда, для этого нужно обратиться к черной магии. Кора и Абель начинают долгий и мучительный процесс подготовки ритуала, который поначалу ни к чему не приводит. Но странные события, которые вскоре начинают происходить, заставляют Кору задуматься, не совершила ли она страшную ошибку. Об опасностях черной магии расскажет «Астрал. Женщина в черном» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Женщина в черном»