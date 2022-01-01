Астрал: Семейный обряд фильм смотреть онлайн

Сюжет

Австрийский хоррор о девушке, которая сталкивается с чертовщиной в доме своей тети-диетолога. Старшеклассница Сими переживает из-за избыточного, как ей кажется, веса. В надежде похудеть она напрашивается на каникулы к своей тете Клаудии, уважаемой специалистке в области диетологии. Сими предстоит провести пасхальную неделю в доме малознакомой родственницы, ее мужа Стефана и сына-подростка Филиппа. С первых же дней девушка чувствует, что с семьей что-то не так: Стефан подает ей двусмысленные сигналы, Филипп грозит карманным ножом, а Клаудиа практикует странные ритуалы и вечно копается в мобильном телефоне сына. Чем ближе пасхальный ужин, тем тревожнее атмосфера в доме. Родственники готовятся к семейному обряду, и Сими придется принять в нем участие.



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