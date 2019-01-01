Ассистентка
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Ассистентка

Ассистентка (фильм, 2019) смотреть онлайн

4.62019, The Assistant
Драмы, Триллеры83 мин18+

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Сюжет

Джейн получила престижное образование и мечтает стать кинопродюсером, но ей так же, как и всем, приходится с чего-то начинать, а именно — с должности ассистентки главы известной кинокомпании. Джейн приступает к работе засветло, а освобождается ближе к ночи. При этом ей приходится терпеть постоянное унижение со стороны коллег и шефа, о тeмных делах которого героиня начинает догадываться довольно скоро. К чему это приведет?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb