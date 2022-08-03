Арбузные корки
Wink
Фильмы
Арбузные корки

Арбузные корки (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.22016, Арбузные корки
Драма83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Трое друзей приезжают на пляж, чтобы позагорать. Однако на берегу они встречают спасателей и водолазов, которые ищут утопленника. Тайна личности погибшего вскрывает маленькие трагедии каждого из героев.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb