Ара, бара, пух!
Актёры и съёмочная группа фильма «Ара, бара, пух!»

Режиссёры

Владимир Пекарь

Режиссёр

Актёры

Георгий Бурков

Актёргномики
Лия Ахеджакова

Актрисавоспитательница
Светлана Степченко

АктрисаКузнецова

Сценаристы

Феликс Шапиро

Сценарист

Продюсеры

Лилиана Монахова

Продюсер

Художники

Татьяна Колюшева

Художница

Монтажёры

Елена Белявская

Монтажёр

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор