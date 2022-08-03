Апостол (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.32012, O Apóstolo
Мультфильм, Ужасы81 мин18+
О фильме
Преступник в поисках наживы сам оказывается в ловушке... Испанский мультипликационный хоррор с запутанным сюжетом.
Беглый вор Рамон отправляется в заброшенную деревеньку, где должно быть спрятано огромное богатство. Но оказывается, что в этом забытом богом месте остались лишь парочка стариков да заброшенное кладбище, где Рамону и предстоит искать свои сокровища. Но все не так просто: деревня некогда была проклята, и вскоре вору придется узнать гораздо больше про местных жителей, призраков и злосчастный клад...
Выберется ли Рамон оттуда или таинственное проклятие уже не отпустит? Пробирающий до мурашек анимационный триллер «Апостол» — мультфильм 2012 года смотрите онлайн на платформе Wink.
СтранаИспания
ЖанрМультфильм для взрослых, Ужасы, Мультфильм
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ФКРежиссёр
Фернандо
Кортисо
- КБАктёр
Карлос
Бланко
- ХМАктёр
Хосе
Мануэль Ольвейра «Пико'
- ПНАктёр
Пол
Нэши
- ХСАктёр
Хорхе
Санс
- СБАктёр
Сельсо
Бугальо
- ММАктёр
Мануэль
Манкинья
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- ВМАктёр
Виктор
Москейра
- АФАктёр
Атилано
Франко
- ДРАктёр
Джакобо
Рей
- ФКСценарист
Фернандо
Кортисо
- СГПродюсер
Сьюзэн
Ги
- СЛПродюсер
Соломон
ЛеФлор
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- МЭХудожница
Мария
Эрнанц
- ФАМонтажёр
Фернандо
Альфонсин
- МХОператор
Мэттью
Хазелриг
- КФКомпозитор
Ксавьер
Фонт
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс
- АВКомпозитор
Артуро
Вакеро