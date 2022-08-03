Апостол (фильм, 2012) смотреть онлайн

Преступник в поисках наживы сам оказывается в ловушке... Испанский мультипликационный хоррор с запутанным сюжетом.



Беглый вор Рамон отправляется в заброшенную деревеньку, где должно быть спрятано огромное богатство. Но оказывается, что в этом забытом богом месте остались лишь парочка стариков да заброшенное кладбище, где Рамону и предстоит искать свои сокровища. Но все не так просто: деревня некогда была проклята, и вскоре вору придется узнать гораздо больше про местных жителей, призраков и злосчастный клад...



Выберется ли Рамон оттуда или таинственное проклятие уже не отпустит? Пробирающий до мурашек анимационный триллер «Апостол» — мультфильм 2012 года смотрите онлайн на платформе Wink.

