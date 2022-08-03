Апостол
Апостол

Апостол (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.32012, O Apóstolo
Мультфильм, Ужасы81 мин18+

О фильме

Преступник в поисках наживы сам оказывается в ловушке... Испанский мультипликационный хоррор с запутанным сюжетом.

Беглый вор Рамон отправляется в заброшенную деревеньку, где должно быть спрятано огромное богатство. Но оказывается, что в этом забытом богом месте остались лишь парочка стариков да заброшенное кладбище, где Рамону и предстоит искать свои сокровища. Но все не так просто: деревня некогда была проклята, и вскоре вору придется узнать гораздо больше про местных жителей, призраков и злосчастный клад...

Выберется ли Рамон оттуда или таинственное проклятие уже не отпустит? Пробирающий до мурашек анимационный триллер «Апостол» — мультфильм 2012 года смотрите онлайн на платформе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Мультфильм для взрослых, Ужасы, Мультфильм
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

