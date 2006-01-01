Апокалипсис (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Сын вождя одного из племен майя пытается вырваться из плена, чтобы спасти беременную жену и сына. Атмосферный исторический экшен-блокбастер от режиссера Мэла Гибсона.



XVI век. Мезоамерика. Лапа Ягуара, его отец Каменное Небо и другие члены их племени во время охоты наталкиваются на группу беженцев. Те пытаются укрыться от разорения и войны, поэтому племя Каменного Неба отпускает их с миром. Однако спокойствие длится недолго. Уже на следующее утро жестокие охотники, ведомые Пустым Волком, нападают на деревню, убивают отца Лапы Ягуара прямо у него на глазах, а немногих оставшихся в живых людей заставляют отправиться в изнуряющий поход по джунглям — в далекий каменный город, где их всех должны принести в жертву. Но у Лапы Ягуара есть причина сбежать из плена: в родной деревне, спрятанные в естественном провале, ждут спасения его беременная жена и маленький сын, которых может затопить сильный ливень.



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